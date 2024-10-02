«Коламбус Крю» — «Интер Майами»: прогноз на матч МЛС

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Коламбус Крю» — «Интер Майами».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Интер Майами» за 2.40.

Обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф. «Коламбус» показывает отличный футбол, но отстаёт от «Интер Майами» на восемь очков, имея одну игру в запасе. «Экипаж» всегда осторожен и надёжен в обороне. Команда пропустила всего 33 мяча в 30 матчах. По меркам МЛС это отличный результат. Меньше в Восточной конференции не пропускает никто.

«Интер Майами» может стать победителем регулярного сезона МЛС. Для этого необходимо просто обыграть «Коламбус Крю». «Цапли» — самая результативная команда на Востоке. Всё благодаря стараниям Месси и Суареса. Лионель забил 15 голов и отдал 16 результативных передач, а Луис положил 17 мячей и сделал шесть голевых пасов.

Кстати, гол Месси в матче с «Шарлотт» принёс ничью. Определённо, нас ждёт интересная игра с участием мировых звёзд. Несмотря на хорошую игру в защите, у «Коламбуса» появились небольшие проблемки в последних двух играх МЛС. За это время клуб пропустил пять мячей, а забил шесть. Поставить на индивидуальный тотал «Интер Майами» больше 1.5 мяча можно за 2.40.