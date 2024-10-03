«Авангард» — «Локомотив»: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ

3 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» будет играть с «Локомотивом» на «G-Drive Арене» в Омске. Начало — в 16:30 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение железнодорожникам. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.03. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2030 рублей.

Шансы омичей оценили в 3.30. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.40, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.53. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.85.

Итоговая победа «Локомотива» идёт за 1.60, на успех «Авангарда» с учётом ОТ и буллитов дают 2.40.