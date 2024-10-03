«Авангард» — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» победит за 2.03.

Наконец-то произошло то, о чём мечтали болельщики «Авангарда». Да и сами хоккеисты. Серия поражений была прервана в последнем матче с «Сибирью» (3:2). Она насчитывала семь встреч. Победа досталась «ястребам» нелегко. Они проигрывали 0:2, однако смогли не просто отыграться, но и забросить победную шайбу почти в концовке третьего периода.

Обидно, что сразу после долгожданной победы «Авангарду» предстоит провести матч с «Локомотивом». Игра с таким соперником может вновь выбить омичей из колеи. Всё-таки железнодорожники пребывают в отличной форме, бодро начали регулярный чемпионат и занимают первое место в таблице Западной конференции.

Победная серия ярославского клуба насчитывает четыре матча. В том числе подопечные Игоря Никитина выиграли у «Авангарда» (3:2). Кроме омичей, «Локомотив» обошёл команды «Северсталь» (4:1), «Сочи» (3:1) и «Автомобилист» (1:0 ОТ).

В матче с екатеринбуржцами автором победной шайбы в овертайме стал Александр Радулов. Для него она оказалась 250-й в КХЛ. Плюс «Локомотиву», кажется, вообще не о чем переживать с таким вратарём, как Даниил Исаев. Это настоящая стена! Победа над «Авто» «всухую» стала для голкипера третьей в этом сезоне и 20-й за «Локомотив». Таким образом, он побил клубный рекорд по матчам «на ноль».

И как играть с таким соперником «Авангарду», которому с трудом даются голы в равных составах? Прерванная серия поражений — это, конечно, классно, но победа была волевой. Да и решающий гол был забит на последних минутах. Такой трюк точно не пройдёт с надёжным «Локомотивом». Предлагаем поставить на победу железнодорожников за 2.03.