«Реал Сосьедад» — «Андерлехт»: эксперты назвали фаворита

3 октября в Сан-Себастьяне состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» (Испания) — «Андерлехт» (Бельгия). Начало игры — в 19:45 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Реала Сосьедад» можно с коэффициентом 1.60. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1600 рублей.

Успех «Андерлехта» оценён экспертами в 6.20. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Букмекеры уверены, что матч «Реал Сосьедад» — «Андерлехт» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82.

Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.65. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.00.