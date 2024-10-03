«Реал Сосьедад» — «Андерлехт»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Андерлехт».

Ставка: «Реал Сосьедад» победит + тотал меньше 4.5 гола за 1.97.

В первом туре «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Ниццей» (1:1). Учитывая уровень соперника и то, что игра проходила во Франции, это — неплохой результат для клуба из Сан-Себастьяна.

Есть один позитивный момент — после ничьей с «Ниццей», клуб из Сан-Себастьяна разгромил «Валенсию» (3:0). «Летучие мыши» неудачно начали сезон, но это не столь важно. Главное — победа повысит уверенность и сплочённость бело-голубых.

У «Андерлехта» в новом сезоне пока что всего одно поражение. Он уступил лидирующему «Генку» (0:2) в чемпионате Бельгии. Ранее в Лиге Европы пурпурно-белые победили минское «Динамо» (1:0 и 1:0) (в квалификации), а также обыграли «Ференцварош» (2:1) — в 1-м туре общего этапа.

Может показаться, что у «Андерлехта» всё в полном порядке, но на самом деле это совсем не так. Хоть у него и практически нет поражений, игра команды и последние результаты в чемпионате Бельгии не внушают доверия. Безвыигрышная серия пурпурно-белых в Лиге Жюпиле насчитывает пять матчей.

После поражения от «Генка», «Андерлехт» пережил смену главного тренера. Исполняющим обязанности был назначен Давид Хуберт. В последних двух турах чемпионата Бельгии под его руководством пурпурно-белые не смогли победить «Шарлеруа» (0:0) и «Дендер» (1:1).

Заключить пари на победу клуба из Сан-Себастьяна над «Андерлехтом» и тотал меньше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. В чемпионате Испании выше конкуренция, нежели в Лиге Жюпиле. Подбор исполнителей у «Реала Сосьедад» лучше, чем у «Андерлехта».

Изобилия голов не предвидится. Бело-голубые мало забивают, но хорошо дисциплинированы в оборонительном плане. Тоже самое касается пурпурно-белых. Маловероятно, что команды преодолеют планку в четыре гола.