«Эльфсборг» — «Рома»: эксперты оценили шансы команд

3 октября на стадионе «Борас-Арена» в Швеции состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы «Эльфсборг» — «Рома». Начало игры — в 22:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами «волков»: поставить на победу «Ромы» можно с коэффициентом 1.87. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1870 рублей.

Успех «Эльфсборга» оценён экспертами в 4.15. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Букмекеры уверены, что матч «Эльфсборг» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.14.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.70, гол в каждом тайме оценён в 1.73.