Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Эльфсборг» — «Рома»: эксперты оценили шансы команд

«Эльфсборг» — «Рома»: эксперты оценили шансы команд
Комментарии

3 октября на стадионе «Борас-Арена» в Швеции состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы «Эльфсборг» — «Рома». Начало игры — в 22:00 мск.

Материалы по теме
«Эльфсборг» — «Рома». Довбик и Юрич на одной волне
«Эльфсборг» — «Рома». Довбик и Юрич на одной волне

Букмекеры считают фаворитами «волков»: поставить на победу «Ромы» можно с коэффициентом 1.87. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1870 рублей.

Успех «Эльфсборга» оценён экспертами в 4.15. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Букмекеры уверены, что матч «Эльфсборг» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.14.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.70, гол в каждом тайме оценён в 1.73.

Материалы по теме
«Челси» — «Гент». Без Палмера у Мудрика появится шанс
«Челси» — «Гент». Без Палмера у Мудрика появится шанс
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android