«Эльфсборг» — «Рома»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Эльфсборг» — «Рома».

Ставка: «Рома» победит + тотал больше 1.5 гола за 2.15.

Матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы «Эльфсборг» проиграл «АЗ Алкмар» (2:3). Соперник мог забить и больше.

Римляне неудачно начали сезон. Отсутствие побед в четырёх первых турах Серии А стало одной из причин назначения на должность главного тренера клуба Ивана Юрича, ранее возглавлявшего «Торино». Несмотря на протест футболистов, Даниэле Де Росси был отправлен в отставку.

Как ни странно, смена наставника положительно отражается на «волках». Они сыграли вничью с «Атлетиком» из Бильбао (1:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы, а также разгромили «Удинезе» (3:0) и одержали волевую победу во встрече с «Венецией» (2:1) в чемпионате Италии.

Иван Юрич — далеко не дилетант в тренерском деле. Несмотря на ограниченные ресурсы, его «Торино» удивлял и показывал вполне приличный футбол. Хорватский наставник — профессионал как в персональной работе с игроками, так и в командной.

Поставить на победу римлян в предстоящей встрече и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. За последние 10 лет «Эльфсборг» ни разу не проходил дальше группового этапа в еврокубковых турнирах. Маловероятно, что ему это удастся в текущем сезоне.

Несмотря на то что матч пройдёт в городе Борас, в то, что «жёлтые» сумеют зацепиться хотя бы за ничью, верится с трудом. У клуба из Рима значительно лучше комплектация состава. Перед Иваном Юричем открывается масса возможностей. Надо отметить, что улучшать заменами игру команды хорватский специалист умеет лучше многих.