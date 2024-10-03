Букмекеры оценили шансы «Челси» начать Лигу конференций с победы

3 октября в Лондоне состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги конференций «Челси» (Англия) — «Гент» (Бельгия). Начало игры — в 22:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами лондонцев: поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.30. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1300 рублей.

Успех «буйволов» оценён в 10.0. Ставки на ничью принимаются за 6.10.

Аналитики уверены, что матч «Челси» — «Гент» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Если «Челси» победит с разницей в два и более мяча, зайдёт коэффициент 1.73.