«Челси» — «Гент»: прогноз на матч Лиги конференций

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги конференций «Челси» — «Гент».

Ставка: «Челси» победит всухую за 2.15.

Для «Гента» игра с «Челси» станет большим испытанием. Он давно не встречался с такими сильными соперниками, да к тому же на выезде. За последние семь лет лучшим результатом клуба является выход в 1/4 финала Лиги конференций.

Уровень конкуренции в чемпионате Бельгии намного ниже, чем в АПЛ. Однако «буйволы» не могут похвастаться успехами в первенстве, даже несмотря на это. За всю историю существования они выигрывали Лигу Жюпиле всего один раз — в сезоне-2014/2015.

Текущий розыгрыш чемпионата Бельгии пока что складывается для «Гента» сравнительно неплохо. Он располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Он выиграл пять из девяти матчей первенства. Вничью сыграл с «Антверпеном» (1:1), уступил «Дендеру» (1:2), «Шарлеруа» (0:1) и «Серкль Брюгге» (1:2).

Во встречах с соперниками посильнее у «буйволов» часто возникают проблемы с результативностью. Их подводит реализация, и не всегда получается в принципе создавать моменты. На основании этого предлагаем заключить пари на победу «Челси» всухую с коэффициентом 2.15.

Энцо Мареска — требовательный специалист, ставящий дисциплину выше многих других факторов. С его приходом у «аристократов» значительно повысилась конкуренция за место в основе. Леви Колвилл подчеркнул, что игроки вынуждены быть на высоте на тренировках и в матчах для того, чтобы получать игровое время и сохранять свою футболку. Так и должно быть.