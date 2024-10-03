«Порту» — «МЮ»: букмекеры назвали фаворита матча

В четверг, 3 октября, среди прочих в Лиге Европы сойдутся португальский «Порту» и английский «Манчестер Юнайтед». Матч пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 2.55 (это примерно 39%), в то время как победа «Порту» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.02 (32%). Если вдруг команды поделят очки, сыграет коэффициент 3.50 (29%).

Вместе с тем аналитики сомневаются, что еврокубковая встреча получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.98, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.88.

Ставку на голы в обе стороны можно найти с коэффициентом 1.71.