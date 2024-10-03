«Порту» — «МЮ»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Порту» — «МЮ».

Ставка: «Порту» не проиграет + тотал больше 1.5 гола за 2.03.

В последнее время на «Манчестер Юнайтед» вылился целый ушат. К журналистам уже подключились бывшие игроки и болельщики, которые обрушиваются с критикой. Хотя отчасти их понять можно — любимая команда страдает нестабильными результатами, а само содержание футбола часто оставляет желать лучшего.

Видимо, все голы «красные дьяволы» забили «Барнсли» (7:0) в матче Кубка английской лиги, потому что в трёх встречах в разных турнирах после этого у них всего один забитый мяч. После внушительной победы случилась нулевая ничья с аутсайдером «Саутгемптоном» в АПЛ. Затем манкунианцы упустили победу над скромным «Твенте» (1:1) в 1-м туре Лиги Европы. А с соперниками того же уровня всё ещё печальнее — только оправились от 0:3 с «Ливерпулем», как получили 0:3 от «Тоттенхэма».

Эрик тен Хаг продолжает кормить всех завтраками и просит дать время. Разумеется, пороть горячку в подобных вопросах не стоит. Когда в клубе происходит много изменений, действительно требуется время. Вот только времени на раскачку уже нет, потому что сезон разогнался, а отставание от лидеров чемпионата Англии уже восемь очков. Нужны меры.

В СМИ ходят слухи, что руководство определит судьбу главного тренера «МЮ» по итогам следующих двух встреч. И в первом случае прогноз для нидерландца неудовлетворительный. Да, «Порту» допустил совершенно глупое поражение в матче 1-го тура Лиги Европы с «Будё-Глимт». Почему глупое? Потому что долго играл в большинстве.

В отличие от «Манчестер Юнайтед», у футболистов «Порту» всё хорошо с результативностью в атаке. За четыре прошлых матча, три из которых — в португальской Примейре, добыли три победы и забили 11 мячей. Весьма неплохо! При таких раскладах можно проверить «1Х + ТБ 1.5 мяча» или индивидуальный тотал «Порту» больше 1 мяча. Что-то вроде 1:1 или даже 2:1 в пользу хозяев здесь легко может быть.