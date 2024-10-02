В России запретят делать ставки должникам по алиментам

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки от несовершеннолетних, должников по алиментам и граждан с ограниченной дееспособностью.

В пояснительной записке к документу говорится, что граждане моложе 18 лет и сейчас по закону не могут участвовать в азартных играх и посещать соответствующие заведения. При этом законодательство не устанавливает прямого запрета на приём ставок у них и не предусматривает ответственности для организаторов азартных игр. По мнению авторов законопроекта, из-за этого подросткам удаётся заключать пари, делая это через интернет.

Ко второму чтению документ планируют дополнить уточнениями, касающимися распространения запрета ставок на все игорные заведения, а также на лиц, над которыми установлено попечительство в связи с их недееспособностью или ограниченной дееспособностью вследствие психического расстройства.