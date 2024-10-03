«Порту» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Порту» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: 1:1 за 5.60.

«Порту» и «Манчестер Юнайтед» встретятся во 2-м туре Лиги Европы. Кажется, что это игра двух команд в Лиге чемпионов — мы привыкли скорее там их видеть, чем в других еврокубках. С другой стороны, нынешний «МЮ» даже не факт, что является фаворитом этой ЛЕ.

На прошлых выходных разгромно проиграл «Манчестер Юнайтед» «Тоттенхэму» в АПЛ — 0:3. Хотя там, конечно, очень странное удаление было Бруну Фернандеша в первом тайме. Явно не было такого уж жесткого фола, но судья решил сразу показать ему красную. Абсурдное решение, которое «красные дьяволы» ещё и смогли позже обжаловать, дисквалификацию португальца отменили. Другой вопрос — что действительно ужасно выступала команда тен Хага. Не факт, что полным составом она смогла бы даже ничью там вырвать.

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Плохая форма «МЮ» подтвердилась и в 1-м туре Лиги Европы. Казалось, у «Твенте» шансов нет, уж его-то английский гранд должен обыгрывать. Но этого не произошло — 1:1. Само собой, «красные дьяволы» давили, но забить больше одного гола не смогли. И эти игры в целом показательны. Таков нынешний «Юнайтед» — легко может потерять очки в матчах с более слабым соперником. А с топовыми клубами он и вовсе разгромно проигрывает — ранее с тем же счётом 0:3 был обыгран «Ливерпулем».

У «Порту» же ситуация чуть лучше в сравнении с его соперником по этой встрече. В чемпионате уступал всего лишь однажды — 0:2 от «Спортинга», которому и проигрывает теперь борьбу за лидерство. Но ещё одно поражение «драконов» было в первом туре ЛЕ — сенсационные 2:3 с «Будё-Глимтом». Ещё более интересно, что соперник португальцев с 51-й минуты играл вдесятером и всё равно победил. Как будто недооценил «Порту» своего противника, слишком легко к нему отнёсся.

Но сейчас я уверен, что недооценки со стороны португальцев не будет. С «МЮ» они сыграют в полную силу, сильнейшим составом. Другой вопрос, что и команда тен Хага понимает всю тяжесть своего положения. Думаю, «красные дьяволы» так просто тут очки тоже не отдадут, они и так терпели много неудач в последнее время», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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