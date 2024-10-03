«Бешикташ» — «Айнтрахт»: ставка Эльвина Керимова на матч Лиги Европы 3 октября

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Бешикташ» — «Айнтрахт».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.01.

«Бешикташ» и «Айнтрахт» сыграют в рамках 2-го тура Лиги Европы. Турки в 1-м туре еврокубка разгромно проиграли «Аяксу», проведя худший матч в сезоне – 0:4. Просто было без шансов — что в атаке, что в обороне ужасно клуб сыграл. Кажется, что ван Бронкхорст напрасно оставил в запасе Иммобиле. В общем, ничего у «Бешикташа» не получилось.

Но в чемпионате он смог реабилитироваться. Разгромил «Кайсериспор» на выезде в понедельник – 3:0. Кстати, в не самом простом матче клуб выиграл. До того как соперник начал привозить себе голы, было тяжело создавать «Бешикташу» моменты. Да, было два момента в первом тайме, но нельзя сказать, что этих моментов до того, как счёт стал 1:0, было много. Потом уже добили соперника, Иммобиле дважды забил. В общем, игра была непростой. Но в целом, если убирать за скобки матч с «Аяксом», неплохой старт сезона у «Бешикташа», если учесть, что команда перестроилась; очень много новых игроков и новый тренер неплохой. Хотя проблемные матчи уже есть — их несколько было.

«Айнтрахт» сейчас в Бундеслиге в последнем туре обыграл «Хольштайн». Правда, он упустил победу, ведя 3:1. У «Айнтрахта» очень интересная атака и суперзвезда команды Мармош сейчас на пространстве разрывает всех в лиге. Вот сейчас дважды он «Хольштайну» забил. Клуб, помимо того что с интересными исполнителями играет, ещё и с интересными решениями и идеями Дино Топпмёллера.

Думаю, в этом сезоне «Айнтрахт», если будет выступать стабильно, может побороться и за попадание в Лигу чемпионов через чемпионат. В Лиге Европы, полагаю, клуб в состоянии пройти далеко. В атаке у него очень много козырей. Быстрая атака и изобретательная.

В общем, у «Бешикташа» то, что произошло с «Аяксом», не должно повториться, особенно в домашней игре с «Айнтрахтом». Думаю, турецкий клуб должен забить свой первый гол в Лиге Европы. «Бешикташ» в состоянии провести качественный матч. Очень сильный состав у него.

Я бы выбрал ставку на голы в этой встрече. У «Бешикташа» часто результативные игры бывают, да и у «Айнтрахта» тоже. Так что возьму тотал голов больше 3.5 с коэффициентом 2.01», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».