«Лацио» — «Ницца»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги Европы в Риме

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Лацио» — «Ницца».

Ставка: ТБ 2 за 1.51.

«Лацио» в преддверие сезона лишился многолетнего лидера и капитана. Чиро Иммобиле отправился в Стамбул, а на его место пригласили Булайе Диа. Начали сезон римляне скомканно, после четырёх туров в активе у «Лацио» семь очков и место за пределами еврокубковой зоны. Но в прошлом туре команда Барони неожиданно переиграла «Торино» и подтянулась к лидирующей группе. В Лиге Европы римляне стартовали с уверенной победы 3:0 над киевским «Динамо».

«Ницца» буксует на старте чемпионата Франции, после шести туров всего восемь очков. Поражения от «Осера» и «Марселя», а ещё разгром вернувшегося «Сент-Этьена» 8:0 с дублем Юссуфа Мукоко. Вот и всё, что стоит отметить в этот период, а ещё можно добавить, что «Монако» и «ПСЖ» убежали далеко вперёд и борьба за титул «Ницце» уже вряд ли светит. Зато в Лиге Европы можно пошуметь, состав неплохой у Франка Эза, особенно атака. В 1-м туре приезжал «Реал Сосьедад» и должен был уехать ни с чем, но команды голами обменялись, Гессан пенальти не забил, и итог — ничья 1:1.

Обе команды и забивают, и пропускают, «Ницца» в чемпионате Франции за шесть туров забила 14 и пропустила шесть, «Лацио» в Серии А за такое количество игр имеет разницу 12:10. Поэтому выбираем очевидный, но осторожный вариант — тотал больше 2», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».