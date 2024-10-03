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«Лацио» — «Ницца»: ставка Игоря Семшова на игру общего этапа Лиги Европы

«Лацио» — «Ницца»: ставка Игоря Семшова на игру общего этапа Лиги Европы
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги Европы «Лацио» — «Ницца».

Ставка: победа «Лацио» в один мяч за 2.50.

«Римский клуб два своих последних матча выиграл, включая первую игру общего этапа Лиги Европы у киевского «Динамо» — 3:0. А в воскресенье команда Марко Барони обыграла на выезде в чемпионате Италии «Торино» — 3:2. Маттео Гендузи, Нуну Тавареш, Булайе Диа, Густав Исаксен и их партнёры подошли к поединку против «Ниццы» в хорошем настроении и без травм. А «Ницца» после фееричных 8:0 над «Сент-Этьеном» в чемпионате Франции затем дважды сыграла вничью. В Лиге Европы дома с «Реалом Сосьедад» — 1:1, и в Лиге 1 в гостях с «Лансом» — 0:0. В общем, команда Франка Эза пока не является образцом стабильности. Но в любой момент может выдать что-то интересное.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Лацио
Рим, Италия
Перерыв
2 : 1
Ницца
Ницца, Франция
1:0 Родригес – 20'     2:0 Кастельянос – 35'     2:1 Бога – 41'    

В сезоне 2017/2018 годов «Лацио» дважды обыграл «Ниццу» в рамках Лиги Европы – 3:1 в гостях и 1:0 дома. Сейчас у итальянского клуба шансов на победу явно больше, чем у французского. «Лацио» одержит победу с разницей в один мяч», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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