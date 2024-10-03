«Славия» — «Аякс»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги Европы в Чехии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Славия» — «Аякс».

Ставка: ТБ 2 за 1.38.

«Пражская «Славия» после нескольких лет господства в чешском футболе уже три года не может вернуть себе титул чемпиона, каждый раз финишируя второй. Кажется, что в этом сезоне они настроены всерьёз: после девяти туров «Славия» лидирует, имея лишь одну осечку против «Словацко» в 1-м туре, а разница мячей 20:1. При этом пражане могли стать участником Лиги чемпионов, но вылетели от французского «Лилля» и теперь играют в Лиге Европы. В 1-м туре они без особых проблем переиграли «Лудогорец» в Разграде 2:0.

«Аякс» просто провалил прошлый сезон, в какой-то момент они шли в самом низу турнирной таблицы, а в итоге отстали от чемпиона ПСВ на 35 очков! Из-за того неудачного сезона амстердамцы были вынуждены пробиваться в Лигу Европы через квалификацию. Сначала «Аякс» прошёл греческий «Панатинаикос», хотя имел проблемы, а победителя выявили лишь в серии пенальти. Тем удивительнее, что в следующем раунде голландцы легко прошли чемпиона Польши «Ягеллонию». Да и в первом туре группового этапа «Аякс» просто унизил «Бешикташ» 4:0, по сути, не позволив туркам сделать ничего у своих ворот.

Обе команды неплохо играют в обороне в своих чемпионатах, да и в 1-м туре Лиги Европы тоже. Но при этом в еврокубках в 1-м туре сопротивления «Лудогорец» и «Бешикташ», по сути, не оказывали. Кажется, что предстоящий матч может стать более открытым, а команды создадут немало моментов и, как следствие, будут голы. Тотал больше 2», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».