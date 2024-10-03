«Авангард» – «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.06.

«Омский «Авангард» пока откровенно с трудом входит в сезон. Хотя позади уже 11 матчей, у подопечных Сергея Звягина всего-навсего четыре победы. Последнюю омичи добыли 30 сентября дома в упорном противостоянии с «Сибирью» — 3:2. Райан Спунер забросил победную шайбу на 59-й минуте матча. И это позволило «ястребам» замкнуть кубковую «восьмёрку» на «Востоке». Бердин и Ткачёв у «Авангарда» по-прежнему в лазарете.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 октября 2024, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Ну а «Локомотив» возглавляет не только «Запад», но и всю лигу. Команда Игоря Никитина просто хороша. А особенно Степан Никулин, Александр Радулов и Максим Берёзкин. А когда выздоровеет Алексеев, то потенциал ярославцев ещё больше увеличиться.

1 октября «железнодорожники» играли в гостях с «Автомобилистом». И вновь подтвердили свой высокий уровень, взяв верх над хозяевами в «овертайме» — 1:0. Вновь отличился Радулов, а Даниил Исаев сохранил свои ворота «сухими».

В этом сезоне «Локо» дома обыграл «Авангард» — 3:2. Естественно, что омичи рассчитывают взять реванш. К тому же никто ведь ещё и не забыл прошлогодний полуфинала Кубка Гагарина, в котором сильнее были волжане. Но это всего лишь желание. А на деле «железнодорожники» сейчас явно сильнее», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».