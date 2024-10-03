«Авангард» – «Локомотив»: прогноз Артура Хайруллина на игру регулярного чемпионата КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» – «Локомотив».

Ставка: ТМ 4 за 2.75.

«Авангард» прервал семиматчевую серию поражений в домашней игре против «Сибири», отыгравшись с 0:2 и вырвав победу в концовке третьего периода благодаря голу канадского нападающего Райана Спунера, проводившего первый матч в сезоне. После прошлого сезона руководство омского клуба приняло решение не предлагать новый контракт Спунеру, но уже по ходу нынешнего подписало соглашение с канадцем. Как видим, оно уже начинает оправдывать себя.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 октября 2024, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Способность «Локомотива» «засушить» любого соперника становится легендой – в 11 матчах ярославцы пропустили всего 13 шайб. В последнем матче команда Игоря Никитина не дала ничего сделать «Автомобилисту» — екатеринбуржцы нанесли всего 14 бросков по воротам Даниила Исаева и не забили ни разу. Игра перетекла в овертайм, где победу «Локомотиву» принес Александр Радулов.

Матч против «Локомотива» наверняка будет принципиальным для «Авангарда» и его главного тренера Сергея Звягина – в минувшем плей-офф омичи смогли довести серию с ярославцами до седьмого матча, уступая 0-2, но в итоге уступили. Вот только сложно сказать, что омичи нашли свою игру – встреча с «Сибирью» была выиграна во многом благодаря морально-волевым качествам. Результативным матч «Авангарда» против «Локомотива» вряд ли будет – рискну поставить на тотал меньше», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».