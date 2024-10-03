«Динамо» Москва — «Трактор»: прогноз Владимира Гучека на встречу КХЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Трактор».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.47.

«Динамо» после поражения от ЦСКА и разгрома во Владивостоке начало более стабильно собирать победы. Команда Алексея Кудашова не без проблем разобралась на Дальнем Востоке с «Амуром» (2:1), без феерии обыграла в Астане «Барыс» (3:1) и с большим трудом вырвала победу у «Нефтехимика». С Нижнекамском бело-голубые проигрывали 1:3 в начале второго периода и 3:4 за минуту с копейками до конца матча. Но Даниил Пыленков спас команду в основное время, а Дмитрий Рашевский принёс победу в серии буллитов (4:3 Б). А в последней игре с ЦСКА с командой Алексея Кудашова произошла обратная ситуация. Динамовцы планировали взять реванш за недавнее поражение. Вели 2:0, но ещё в первом периоде армейцы сравняли. В середине матча хозяева снова вышли вперёд, но и в этот раз команда Ильи Воробьёва отыгралась. А в серии буллитов забрала вторую победу над «Динамо».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Трактор» предыдущий матч играл тоже в Москве — челябинцы во второй раз в сезоне встречались со «Спартаком». Обе встречи закончились с одинаковым счётом — 3:2 после серии буллитов. На Урале сильнее оказались красно-белые, в Москве «Трактор» взял реванш. Команда Бенуа Гру на Востоке расположилась на третьем месте, хотя большого перекоса в сторону побед у Челябинска нет. Команда чередует их с поражениями, и последнее из них случилось дома с «Салаватом Юлаевым». «Трактористы» уступили, хотя вели в счёте 2:0. Челябинск много удалялся и позволил гостям трижды забросить в большинстве (3:5). Но потом собрались и закончили домашнюю серию победой над «Авангардом» (4:2).

В прошлом сезоне в регулярке обе встречи выиграло «Динамо», а «Трактор» ответил в плей-офф, забрав четыре встречи подряд. Но самое главное, что в каждом из матчей команды забивали много. Ставка: общий тотал голов больше 4.5», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».