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«Динамо» Москва — «Трактор»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 3 октября

«Динамо» Москва — «Трактор»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 3 октября
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Трактор».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.05.

«Трактор» с каждым матчем играет всё солиднее: крейсерский ход набрали лидеры атаки, меньше грубых ошибок в своей зоне. А ещё челябинская команда даже против самых звёздных соперников старается играть с позиции силы. Для «Динамо» такое противодействие очень некомфортно. Проблем у сегодняшних бело-голубых гораздо больше, от действий легионеров до уровня вратарей. Мало сомнений в том, что победителем будет «Трактор».

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
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П1
X
П2

Матч будет весёлый, зрители точно увидят минимум шесть заброшенных шайб. Обе команды играют в достаточно весёлый хоккей, без откатов и капканов, а фактор московского голкипера Миски — сам по себе гарантия большого тотала», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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