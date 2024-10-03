«Динамо» Москва — «Трактор»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 3 октября

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Трактор».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.05.

«Трактор» с каждым матчем играет всё солиднее: крейсерский ход набрали лидеры атаки, меньше грубых ошибок в своей зоне. А ещё челябинская команда даже против самых звёздных соперников старается играть с позиции силы. Для «Динамо» такое противодействие очень некомфортно. Проблем у сегодняшних бело-голубых гораздо больше, от действий легионеров до уровня вратарей. Мало сомнений в том, что победителем будет «Трактор».

Матч будет весёлый, зрители точно увидят минимум шесть заброшенных шайб. Обе команды играют в достаточно весёлый хоккей, без откатов и капканов, а фактор московского голкипера Миски — сам по себе гарантия большого тотала», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».