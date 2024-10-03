ЦСКА — «Металлург»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Москве

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Металлург».

Ставка: «Металлург» не проиграет за 1.92.

«Выиграв у московского «Динамо» по буллитам (4:3 Б), армейцы продлили серию матчей с набранными очками до шести. Динамовцы быстро забросили две шайбы, но ещё до конца первого периода армейцы смогли отыграться благодаря голам защитников Дмитрия Саморукова и Никиты Охотюка. «Динамо» снова вышло вперёд, но в третьем периоде форвард ЦСКА Виталий Абрамов сравнял счёт. Его же бросок оказался победным в серии буллитов, в ходе которой бело-голубым так и не удалось переиграть вратаря армейцев Дмитрия Гамзина.

В «Металлурге» в начале недели произошли серьёзные перемены — пост спортивного директора покинул Сергей Гомоляко. Пока формально его функции исполняет директор клуба Алексей Жлоба, но на данный момент селекция «Магнитки» зависит от главного тренера Андрея Разина. Сразу после ухода Гомоляко «Металлург» выменял из «Северстали» ещё одного хорошо знакомого Разину игрока — нападающего Дмитрия Моисеева. Вполне возможно, в ближайшее время «Магнитка» проведет ещё несколько трансферов.

Фаворит в предстоящей встрече — ЦСКА, но и «Металлург» в последнее время находит свою игру. В недавнем матче магнитогорцы обыграли «Ладу» (2:1). Ставлю на то, что и в Москве «Металлург» не проиграет в основное время», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».