ЦСКА — «Металлург» Магнитогорск: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 3 октября

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Металлурга» за 3.65.

«В этом матче точно будет результативный хоккей. ЦСКА в последние две недели лишь однажды пропустил меньше трёх шайб, атака «Магнитки» комфортно чувствует себя против таких соперников, которые играют в откат. Смело ставьте на шесть-семь голов или даже больше.

Победителя предсказать труднее, но есть два фактора, которые подталкивают спрогнозировать победу «Магнитки». После отставки спортивного директора Гомоляко и тренер, и игроки обязаны показать себя с лучшей стороны, чтобы у руководства не возникло соблазна наказать за плохой сентябрь ещё кого-нибудь. Да и сил у чемпионов побольше. В последние шесть дней ЦСКА провёл два энергозатратных дерби со «Спартаком» и «Динамо», а «Металлург» играл только против «Лады». Свежесть поможет команде Разина победить», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».