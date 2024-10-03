«Динамо» Мн — СКА: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ в Минске

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Мн — СКА.

Ставка: победа СКА за 1.79.

«В Минск СКА приезжает после странного домашнего матча с «Куньлунем», в котором команда Романа Ротенберга мучалась почти два с половиной периода. СКА пропустил по два гола в каждом из двух первых периодов, ответив всего лишь одной шайбой при счёте 0:3. И когда в середине третьей двадцатиминутки Санкт-Петербург играл с пустыми воротам в большинстве, а Райан Меркли забросил пятую шайбу, казалось, что исход матча ясен. Но хозяева неожиданно начали забивать и за почти три минуты до конца матча свели отставание до двух шайб. Но четвёртую забили поздно — за 12 секунд до сирены. У СКА почти получилось отыграться, но это не делает чести команде — Санкт-Петербург позволил слишком многое на своей площадке гостям. Это при том, что в предыдущей игре СКА забросил «Северстали» восемь шайб.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 октября 2024, четверг. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Динамо» же в последнем матче разгромило «Адмирал», хотя команда Дмитрия Квартальнова пропустила первой. «Зубры» не смогли забить гостям в первом периоде, но во втором забросили четыре раза, в третьем на один раз меньше. А вот предыдущую встречу дома «Динамо» проиграло. С «Северсталью» минчане практически всё время играли на равных, но пропустили решающую шайбу за несколько минут до конца игры. Минск из девяти матчей проиграл всего три. Кроме Череповца команда Дмитрия Квартальнова проиграла в гостях «Спартаку» (2:5) и московскому «Динамо» (3:6). «Зубры» здорово смотрятся против равных команд, а вот фаворитам пока проигрывают, хотя забивают не мало. Ну, а СКА, конечно, надо реабилитироваться после поражения «Куньлуню». Ставка: победа СКА в основное время», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».