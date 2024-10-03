«Спартак» — «Барыс»: прогноз Романа Габдрафикова на встречу регулярного чемпионата КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Барыс».

Ставка: победа «Спартака» и ТБ 5.5 за 2.13.

«После последнего матча «Барыса» я бы предпочёл избегать прогнозов с участием этой команды, ибо, помимо просмотра игры, ты ещё сверху можешь получить кучу не самых приятных эмоций. Мне как обозревателю грустно видеть, когда команда уровня КХЛ разваливается на куски на домашнем стадионе и пропускает 10 (!) голов. Такой хоккей нам не нужен.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Эти знаменитые слова как никогда подходят к тому, что происходит на старте нового сезона с клубом из столицы Казахстана. Какие-то внутренние разборки, снятые болельщиком приватные разговоры с генеральным менеджером, которые потом выставляются на всеобщее обозрение, в которых этот самый менеджер называет собственных игроков «неликвидом», слухи об увольнении игроков из команды, отставка тренера и почти тотальное отсутствие результата и нормального содержания игры. И это, друзья мои, правда, я не сгущаю краски. Всё это уместилось за последние недели, всё это без труда можно найти в интернете.

Накануне, 2 октября, «Барыс» объявил о подписании контрактов с тремя новыми игроками — нападающими Никитой Сетдиковым и Станиславом Бочаровым, а также защитником Ильёй Хохловым. Кто будет отчислен, уволен или расторгнут, пока неизвестно. Среди слухов фигурируют фамилии Эллисона и Де Лео. Но это пока только слухи, я подчёркиваю. Я с уважением отношусь к «Барысу», к Астане, к Казахстану, к любителям хоккея и болельщикам, но сейчас это реалии, и умалчивать то, что есть, я не вижу никакого смысла. Вывод один: хорошего пока очень мало, поэтому ни о каких прогнозах в пользу «Барыса» не может идти и речи.

«Спартак» сейчас по всем уровням опережает «Барыс». Более того, атака «Спартака» на бумаге смотрится даже предпочтительнее, чем атака «Торпедо», которое забило этому «Барысу» на выезде десять голов. Беру двойной исход — победа «Спартака» и общий тотал голов больше 5.5 с коэффициентом 2.13.