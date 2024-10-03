ЕРАИ: в 2024 году отчисления букмекеров на развитие спорта составят более 33 млрд рублей

Генеральный директор публично-правовой компанией «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ) Алексей Грачёв в ходе форума «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказал о предполагаемом размере целевых отчислений букмекеров на развитие спорта в России в 2024 году.

Целевые отчисления от букмекерской деятельности по итогам 2023 года выросли до 19,1 млрд рублей, что на 38% больше, чем в 2022-м. За девять месяцев текущего года сумма составила уже 25,5 млрд. По данным ЕРАИ, в 2024 году суммарные отчисления составят более 33 млрд рублей. С текущего года размер ежегодных целевых отчислений увеличился с 1,5% до 2% выручки от всех заключённых пари.

«У роста целевых отчислений есть несколько поводов. Во-первых, это увеличение ставки, которую поддержали легальные букмекеры. Во-вторых, это санкции, они помогают развитию и дают новые толчки для роста. На данный момент целевые отчисления получают 112 спортивных федераций, четыре профессиональные лиги и Всемирные игры дружбы», — отметил Грачёв.