12% россиян имеют зависимость от азартных игр. Такие данные представили на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт», который прошёл 1-2 октября в Москве.

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В ходе дискуссии подчеркнули социальную функцию букмекеров в борьбе с лудоманией. Организаторам азартных игр необходимо информировать клиентов о рисках, придерживаться программ ответственной игры и самозапрета на ставки, если человек страдает зависимостью. С этим согласился управляющий партнёр букмекерской компании PARI Дмитрий Сергеев.

«Хотелось бы, чтобы дискуссия велась с участием Минздрава, так как лудомания — это болезнь. Очень важно иметь коммуникацию между бизнесом, ЕРАИ и государством, сделать так, чтобы не навредить, а помочь. Меры могут быть самые разные. Например, ограничение в объёме или частотности депозитов», — заявил Сергеев.