Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ к матчу Лиги Европы «Порту» — «МЮ»

3 октября «Порту» на своём поле примет «Манчестер Юнайтед». Встреча второго тура общего этапа Лиги Европы стартует в 22:00 мск. У всех новых клиентов букмекера БЕТСИТИ есть возможность получить фрибет до 2000 рублей, выполнив всего пару простых действий.

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В чемпионате Португалии «Порту» привычно идёт в лидирующей группе. Коллектив Витора Бруну лишь раз за семь туров потерял очки, уступив извечному сопернику «Спортингу». На международной арене дела не так хороши. В первом туре португальцы сенсационно уступили «Будё/Глимт». Норвежцы, ворота которых защищает российский голкипер Никита Хайкин, победили со счётом 3:2. Теперь «Порту» необходимо реабилитироваться уже в домашнем поединке с куда более статусным оппонентом.

Шансы для этого у хозяев наверняка будут. Дело в том, что «Манчестер Юнайтед» переживает кризис, что, безусловно, сказывается как на результатах, так и на атмосфере внутри команды. В минувшие выходные манкунианцы дом были разгромлены «Тоттенхэмом», пропустив сразу три безответных мяча. В той встрече с поля удалили Бруну Фернандеша.

Больше других достается Эрику тен Хагу. Голландский наставник — фаворит букмекеров на первое увольнение сезона в АПЛ. К тому же, за последние 11 лет «Манчестер Юнайтед» 23 раза проиграл с разгромным счётом. За 27-летнюю эпоху Алекса Фергюсона таких исходов было меньше. «МЮ», как и сопернику, необходимы очки, так как в 1-м туре англичане не сумели переиграть «Твенте» (1:1).

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