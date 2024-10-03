«Лацио» — «Ницца»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Лацио» — «Ницца».

Ставка: «Лацио» не проиграет + тотал больше 1.5 гола за 1.65.

Римляне выиграли матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Причём без каких-либо затруднений. Эта победа сильно приободрила «Лацио», и в последней встрече в Серии А он обыграл «Торино», который находился на тот момент на первом месте в таблице, со счётом 3:2. Бело-голубые хорошо играют дома. В этом сезоне в Риме они ещё не проигрывали, но каждый раз пропускали хотя бы гол.

Нельзя сказать, что «Ницца» проводит слабый сезон, но стабильности ей точно не хватает. В первом матче общего этапа Лиги Европы французский клуб сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1). Если бы во втором тайме Эван Гессан забил с пенальти, то «гимнасты» могли добыть победу. До встречи в еврокубках «Ницца» крупно выиграла у «Сент-Этьена» (8:0), а в последнем матче сыграла 0:0 с «Лансом».

Вот и пойми, чего ожидать от подопечных Франка Эза в очередной игре. В Риме будет туго – это однозначно. «Лацио» не просто хорошо выступает на домашнем поле, он ещё и заметно прибавил в последних матчах. Можно поставить, что римляне не проиграют, а тотал будет больше 1.5 мяча за 1.65.