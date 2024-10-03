«Ференцварош» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Ференцварош» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Тоттенхэм» победит с форой (-1.5) за 2.13.

После поражений в АПЛ от «Ньюкасла» (1:2) и «Арсенала» (0:1) подопечные Анже Постекоглу наконец-то переломили ситуацию и выиграли четыре последние встречи во всех турнирах. Сделали это убедительно. Обошли «Ковентри Сити» в Кубке лиги, победили «Брентфорд» (3:1) и «Манчестер Юнайтед» (3:0) в первенстве, а также разгромили «Карабах» (3:0) в матче Лиги Европы.

«Ференцварош», в свою очередь, проиграл встречу 1-го тура общего этапа Лиги Европы «Андерлехту» (1:2). «Зелёные орлы» и в этот раз плохо выступают в еврокубках, но в чемпионате Венгрии демонстрируют классный футбол. Они возглавляют турнирную таблицу первенства, одержав победы во всех шести матчах с общим счётом 12:2.

Учитывая, какую форму набрали «шпоры», даже на выезде они выглядят фаворитами предстоящего матча. Если подопечные Постекоглу разгромили «МЮ», то и с «Ференцварошем» могут сыграть также убедительно. Поэтому поставим на победу «Тоттенхэма» с форой (-1.5) за 2.13.