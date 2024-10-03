«Юнион» — «Будё-Глимт»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Юнион» — «Будё-Глимт».

Ставка: «Будё-Глимт» не проиграет за 1.83.

«Юнион» этот сезон проводит очень вяло. Даже в чемпионате Бельгии он занимает восьмое место в турнирной таблице. Обыграв в минувшем матче «Кортрейк» (3:0), клуб прервал безвыигрышную серию длиной в пять встреч во всех турнирах. В том числе он уступил в Лиге Европы «Фенербахче» (1:2).

Теперь «Юнион» ждёт встреча с «Будё-Глимт», который сотворил сенсацию в прошлой игре Лиги Европы. Подопечные Кнутсена победили «Порту» со счётом 3:2. И это при том, что норвежская команда осталась в меньшинстве во втором тайме. Никита Хайкин высоко поднял планку и держит её. Россиянин совершил шесть сейвов. В чемпионате Норвегии «Будё-Глимт» находится на первом месте.

Ничто не должно ему помешать творить чудеса дальше. После матча в меньшинстве с таким соперником, как «Порту», вряд ли «свёрла» испытают сложности в игре с «Юнионом». Бельгийский клуб далёк от той формы, которую демонстрировал в последние годы. Если не одержать над ним победу, то можно хотя бы сохранить ничью. Поставить, что команда Кнутсена не проиграет, можно за 1.83.