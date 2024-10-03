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Мирра Андреева — Чжэн Циньвэнь: букмекеры оценили шансы россиянки

Мирра Андреева — Чжэн Циньвэнь: букмекеры оценили шансы россиянки
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4 октября в матче 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине россиянка Мирра Андреева будет играть с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Начало игры – не ранее 4:00 мск.

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Букмекеры отдают предпочтение китаянке. Поставить на победу Циньвэнь можно с коэффициентом 1.70, потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1700. Шансы Андреевой оценили в 2.20.

Эксперты склоняются к тому, что встреча получится упорной. Сделать ставки на тотал больше 21.5 гейма можно за 1.80, а тотал меньше 21.5 гейма идёт с коэффициентом 2.00. Вероятность победы Мирры со счётом 2:1 оценили в 4.90.

Ставки на победу 17-летней россиянки с форой (+1.5 гейма) принимаются с коэффициентом 1.92. Победа Чжэн с форой (-1.5 гейма) идёт за 1.88.

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