Алекс Перейра — Халил Раунтри: прогноз на бой UFC 307

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на бой UFC 307 Алекс Перейра — Халил Раунтри.

Ставка: тотал меньше 1.5 раунда за 2.57.

Вообще, многие были удивлены, что Раунтри дали чемпионский бой. Всё-таки в карьере Халила только два поединка с представителями топ-15 дивизиона. Но с коммерческой точки зрения эта затея беспроигрышная. Встретятся два крепких ударника, которые должны устроить настоящую рубку! И вряд ли мы увидим здесь полный бой.

Для Алекса Перейры это третья защита титула. Ранее он победил Джамала Хилла и не дал взять реванш Иржи Прохазке. Видно, что бразилец развивается. И вряд ли позволит своему сопернику совершить сенсацию. Перейра быстрее и техничнее. Да, не без проблем в защите, но ему по силам разбить все попытки Раунтри на дистанции. К тому же не будем забывать, что у Алекса больше размах рук.

Ну а что же Раунтри? Он проиграл 6 из 10 первых боёв в промоушене. А с 2021 года начал подниматься в рейтинге. И своим упорством добрался до чемпионского боя. Невысокий, крепко сбитый, агрессивный левша. Он будет стремиться рвать дистанцию и наносить серии из двух-трёх ударов. Если попадёт — может победить.

Но беда Халила в том, что он слишком предсказуем. И этим Перейра наверняка воспользуется, потому что его стиль создан под таких соперников. С кардио у Раунтри тоже могут возникнуть проблемы. Так что придётся идти ва-банк. И, вероятно, проигрывать.

Букмекеры дают 1.18 на победу Перейры и 5.15 на Раунтри. Красноречиво. А мы же попробуем увидеть здесь ранний нокаут от чемпиона. Ставим на ТМ 1.5 раунда за 2.57.