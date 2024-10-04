Букмекеры оценили шансы «Ак Барса» одержать восьмую победу подряд

4 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» будет играть с «Амуром» на «Татнефть-Арене» в Казани. Начало – в 19:00 мск.

«Ак Барс» идёт на серии из семи побед в регулярном чемпионате КХЛ.

Букмекерские конторы отдают предпочтение «барсам». Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.48. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1480 рублей.

Шансы хабаровчан оценили в 5.70. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 5.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.12, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.72. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.85.