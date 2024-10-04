«Ак Барс» — «Амур»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Ак Барс» — «Амур».

Ставка: «Ак Барс» победит + тотал больше 4.5 гола за 2.03.

«Ак Барс» и «Амур» 2 октября провели очный матч и должны будут сыграть снова. Казанцы победили хабаровчан, но сделали это, приложив много усилий. Буллиты, 1:0. Во второй игре с «Амуром» подряд может быть попроще. Всё-таки казанцы выступают на домашнем стадионе, а для хабаровчан это будет вторая встреча кряду на выезде. Да и сил они потратили очень много.

«Ак Барс» впечатляет в этом сезоне. Первая тройка нападающих очень быстро спрогрессировала, научилась взаимодействовать и стала одной из сильнейших в КХЛ. Яшкин, Петан и Барабанов набрали на троих 30 очков по системе «гол+пас». Остальные берут пример и показывают высокую результативность. В недавнем матче с «Автомобилистом» (6:2) второе звено набрало шесть очков, а четвёртое – пять. У Гатиятулина всё классно функционирует.

В том числе вратарская бригада. Мифтахов и Билялов отлично взаимозаменяют друг друга. Оба отыграли по пять матчей в регулярном чемпионате. Поэтому «Амур» ждёт ещё одно тяжёлое испытание. Напомним, «Ак Барс» выиграл семь матчей подряд и останавливаться не собирается.

А у «тигров» дела совсем плохи. Перед поездкой в Казань они со свистом проиграли «Торпедо» — 2:7. Естественно, после такого поражения хабаровчане и показали характер, играли с полной самоотдачей и были предельно мотивированы во встрече с «Ак Барсом». На вторую игру запал уже может поутихнуть.

Мы предлагаем поставить на победу «барсов» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.03. До матча с «Амуром» казанский клуб провёл пять встреч, в которых забивалось не менее пяти голов. Пора возобновить эту тенденцию. Тем более что результат недавнего очного матча с «тиграми» не соответствовал ожиданиям. В этот раз подопечным Гатиятулина будет проще.