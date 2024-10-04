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«Наполи» — «Комо»: эксперты оценили шансы команд

«Наполи» — «Комо»: эксперты оценили шансы команд
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4 октября состоится матч 7-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» — «Комо». Начало игры — в 19:30 мск.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Наполи» можно с коэффициентом 1.46. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1460 рублей.

Успех «Комо» оценён экспертами в 7.80. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Аналитики считают, что матч «Наполи» — «Комо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.90.

Заключить пари на победу «Наполи» с разницей в два и более мяча предлагается за 2.20.

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