«Наполи» — «Комо»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Наполи» — «Комо».

Ставка: «Наполи» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.18.

Антонио Конте ведёт «Наполи» верным курсом. После шести туров Серии А клуб расположился на первой строчке в турнирной таблице. Лукаку в четырёх встречах в Серии А в составе «Наполи» забил два мяча и отдал столько же результативных передач. Значительную помощь в осваивании бельгийцу оказывает Хвича Кварацхелия.

Старт «Комо» в чемпионате Италии получился не самым успешным. Он уступил «Ювентусу» (0:3) и «Удинезе» (0:1), а также сыграл вничью с «Кальяри» (1:1) и претерпевшей кучу перемен «Болоньей» (2:2). После этого подопечные Фабрегаса победили «Аталанту» (3:2) и «Верону» (3:2).

«Комо» начинает находить свою игру. Он всё увереннее смотрится в атакующем плане. В последних трёх матчах команда нанесла целых 52 удара, 22 из которых пришлись в створ. Осталось только улучшить завершение и укрепить оборону, которой пока что свойственно допускать простые ошибки.

Труд Фабрегаса нелёгок. Он заслуживает уважения и признания. Благодаря испанцу «Комо» выглядит командой, которая способна побороться не только за выживание, но и за место в середине турнирной таблицы Серии А.

Вполне вероятно, «Комо» сумеет забить гол или даже два неаполитанцам. Однако это не отменяет того, что «партенопейцы» видятся фаворитами. Заключить пари на их победу и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18.

Неаполитанцев ждёт непростое испытание, но у них есть хорошие шансы сохранить лидерство. Команда здорово усилилась летом и встала на путь прогресса. «Комо» — опасный соперник, обладающий достаточно мощным нападением. Однако у него есть проблемы оборонительного характера, которыми непременно воспользуются «партенопейцы».