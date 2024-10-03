Министр Дегтярёв оценил роль букмекеров в развитии массового спорта в РФ

Министр спорта Михаил Дегтярёв в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт» выделил значимость букмекеров в выполнении поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по развитию массового спорта в России.

«Благодаря взаимодействию с букмекерскими конторами на форуме создана площадка для открытого экспертного диалога между компаниями, государством, профессионалами и медиа, где все звенья взаимосвязаны.

Спорт приносит букмекерам высокий доход, а их отчисления, в свою очередь, приносят пользу и делают спорт более доступным. Развитие и вовлечение граждан в спорт — необходимая задача, которую поставил президент», — заметил Дегтярёв.

Согласно плану, к 2030 году 70% жителей России должны быть вовлечены в активный образ жизни.