Сергеев: хотелось бы участия Минздрава в дискуссии о лудомании

Управляющий партнёр букмекерской компании PARI Дмитрий Сергеев отметил, что рассчитывает на участие Министерства здравоохранения РФ в обсуждении вопроса о лудомании.

Вопрос о программах ответственной игры и самозапрета на ставки поднимался на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

«Хотелось бы, чтобы дискуссия о социальной функции букмекеров велась с участием Минздрава, так как лудомания — это болезнь. Очень важно иметь коммуникацию между бизнесом, ЕРАИ и государством, сделать так, чтобы не навредить, а помочь. Меры могут быть самые разные. Например, ограничение в объёме или частотности депозитов», — отметил Сергеев.

Согласно последним данным, 12% россиян имеют зависимость от азартных игр.