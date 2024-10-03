Названо число россиян, ежегодно делающих ставки

Около 6 млн россиян ежегодно совершают ставки. Об этом сообщили в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт», организованного Министерством спорта Российской Федерации и публично-правовой компанией «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ).

При этом общий объём ставок граждан РФ превысил 1 трлн рублей в год. Также стало известно, что около 12% россиян имеют зависимость от азартных игр.

Целевые отчисления от букмекерской деятельности по итогам 2023 года выросли более чем на 38% и достигли отметки 19,1 млрд рублей.

По итогам сентября нынешнего года объём отчислений составил уже 25,5 млрд. Ожидается, что итоговый показатель за 2024 год преодолеет отметку в 33 млрд рублей. Этот показатель станет рекордным.