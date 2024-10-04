Букмекеры назвали фаворита первого матча сезона НХЛ

4 октября стартует 108-й сезон в истории НХЛ. Открыт он будет двумя матчами между «Баффало» и «Нью-Джерси» в рамках Глобальной серии, которые состоятся в Праге. Начало игры — в 20:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами «Дэвилз»: поставить на победу «Нью-Джерси» в основное время можно с коэффициентом 2.08. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2080 рублей.

Успех «Сэйбрз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90. Ничья после трёх периодов доступна за 4.10.

Букмекеры уверены, что матч «Баффало» — «Нью-Джерси» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.25. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.