«Баффало» — «Нью-Джерси»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Баффало Сэйбрз» — «Нью-Джерси Дэвилз».

Ставка: «Баффало» победит с учётом ОТ и буллитов за 2.24.

По итогам прошлого сезона «Баффало» не смог добыть путёвку в плей-офф, но новый розыгрыш клуб начинает с оптимизмом. На должность главного тренера после четырёх лет работы как раз в «Нью-Джерси» вернулся Линди Рафф. Под его руководством был установлен рекорд «Сэйбрз» по количеству побед в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ. Рафф руководил «Баффало» с 1997 по 2013 год.

Руководство «Нью-Джерси» после расставания с Линди Раффом пошло на риск. На должность главного тренера был назначен Шелдон Киф. За пять лет в качестве наставника «Торонто», в котором полным-полно звёзд, ему только один раз удалось пробраться дальше первого раунда Кубка Стэнли.

В новом клубе у Кифа далеко не всё гладко. «Нью-Джерси» выиграл всего лишь один из шести предсезонных матчей. За этот отрезок времени команда забросила 13 шайб, в то время как пропустила 23. Главная звезда «Дэвилз» Джек Хьюз был заявлен только на игру с «Вашингтоном» (3:5).

Хьюз пропустил остаток прошлого сезона из-за травмы плеча. Ему даже потребовалась операция. К новому розыгрышу регулярного чемпионата НХЛ хоккеист подходит не в лучшем тонусе.

У «Нью-Джерси» весьма неплохая глубина состава, но, чтобы добиваться хороших результатов, необходимо правильно использовать ресурсы. Шелдон Киф ещё толком не освоился на должности главного тренера «Дэвилз». Одно дело предсезонка и совсем другое — регулярный чемпионат. Линди Рафф хорошо знаком со структурой игры и возможностями хоккеистов «Дэвилз». Он лучше многих знает слабые места «Нью-Джерси», ведь сам старался их устранить, когда руководил командой. Так что берём победу «Сэйбрз».