«Наполи» — «Комо»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Наполи» — «Комо».

Ставка: победа «Наполи» 3:1 за 10.00.

«Наполи» и «Комо» проведут матч в рамках 7-го тура итальянской Серии А. Тут, конечно, без шансов для гостей. Пусть и в последних играх они выглядели не так уж плохо.

Сезон очень плохо начался для «Комо». Сперва был вылет из Кубка Италии от «Сампдории» (1:2), после этого — череда без побед в Серии А. За четыре тура команда Фабрегаса набрала только два очка — 2:2 с «Болоньей» и 1:1 с «Кальяри». Казалось, перспектив у новичка турнира почти нет.

Но в последних турах ситуация выправилась. Причём одну тяжёлую победу команда добыла — обыграла «Аталанту» у неё дома — 3:2. Затем последовала более лёгкая победа, пусть и с тем же счётом 3:2 — над «Вероной». Благодаря таким успехам «Комо» значительно улучшил своё положение в лиге — с восемью очками теперь идёт на 10-м месте.

Ну а «Наполи» сейчас является лидером итальянского чемпионата. С 13 очками команда занимает первое место. Хотя её отрыв от преследователей минимален — одно и два очка. Так что любая неудача может сместить команду Конте с вершины турнира.

Всего два раза неаполитанцы не выигрывали в сезоне. Начали они с обидного разгромного поражения от «Вероны» (0:3), где, само собой, вообще не должны были уступать. Также была равная игра с «Ювентусом» (0:0). Но вот во всех остальных матчах «Наполи» выигрывал, часто уверенно. В том числе одолел «Болонью» (3:0), «Парму» (2:1).

Помогает подопечным Конте и тот факт, что они не участвуют в еврокубках. Команда может полностью сконцентрироваться на Серии А, что она и делает. Состав тоже сильный, Лукаку хорошо вписался. Не думаю, что у «Комо» тут, конечно, есть шансы. «Наполи» намного сильнее, заполучил недавно первую строчку. Ставлю на успех хозяев поля со счётом 3:1 с коэффициентом 10.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».