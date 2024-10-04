«Наполи» — «Комо»: прогноз Андрея Лаврентьева на игру чемпионата Италии

Журналист и блогер Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Комо».

Ставка: победа «Наполи» и ТБ 2.5 за 2.09.

«Вы удивитесь, но для меня это центральный матч тура наряду с матчем во Флоренции в воскресенье между «Фиорентиной» и «Миланом». Почему? «Наполи» вышел на первое место в Серии А, и для неаполитанцев это крайне важная игра, чтобы удержать лидерство и уйти на перерыв на национальные команды, являясь первой командой Серии А.

«Комо» неожиданно разыгрался и в последних матчах радует и результативностью, и интересным футболом. Сначала команда одолела «Аталанту» 3:2 на поле соперника, а затем с таким же счётом – «Верону», которая, как мы помним, наделала шуму в первых турах Серии А и победила в том числе «Наполи» 3:0. У «Комо» вообще всё отлично – ни одного травмированного и разыгравшийся Патрик Кутроне, который забивает регулярно.

В матче с «Комо» у «Наполи» будет лучший состав. Будучи мотивированной и более опытной командой, которая имела пять дней на подготовку к этому матчу, «Наполи» всё-таки победит. Поэтому вариант, который я вам предлагаю – это П1 и тотал больше 2.5. Думаю, что эта игра станет результативной независимо от сценария, по которому она будет развиваться. Но поскольку «Комо» неплох, то второй вариант, который я вам предлагаю – это ничья в одном из таймов», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».