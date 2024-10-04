«Леганес» — «Валенсия»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Леганес» — «Валенсия».

Ставка: победа «Леганеса» в один мяч за 3.00.

«9-й тур чемпионата Испании стартует с матча «Леганес» — «Валенсия». Хозяева идут на 16-м месте, имея в своём активе семь очков, у гостей ситуация и того хуже. «Летучие мыши» находятся прямо в зоне вылета на 18-й строчке.

«Леганес» вернулся в Ла Лигу спустя четыре сезона. И очки команде Борхе Саэса Хименеса пока даются с трудом. Но она за них цепляется. Так, в прошлом туре в гостях «Леганес» сыграл вничью с «Райо Вальекано» — 1:1, когда Хуан Крус забил ответный мяч в начале второго тайма. Травмирован у хозяев только Иван Неу.

«Валенсия» в предыдущем матче уступила крупно на выезде «Реалу Сосьедад» — 0:3. И среди подопечных Рубена Барахи по-прежнему травмированы Хосе Луис Гайя, Муктар Дьякаби и Хауме Доменек.

В последний раз эти команды соперничали между собой в сезоне-2019/2020. 1:1 и 1:0 с перевесом в пользу «Леганеса».

Сейчас игра будет малорезультативной, и всё может решить один мяч. В пользу хозяев.

«Леганес» выиграет с разницей в один мяч», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».