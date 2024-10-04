Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ак Барс» – «Амур»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Казани

«Ак Барс» – «Амур»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Казани
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Амур».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.60.

«Команды играли между собой в среду. Здесь же в Казани на «Татнефть Арене». И команда Анвара Гатиятулина с трудом взяла верх в серии «буллитов» — 3:2. При этом Дмитрий Яшкин вывел вперёд казанцев на 58-й минуте, но Александр Гальченюк сумел сравнять счёт за две секунды до финальной сирены. Стоит отметить, что подопечные Андрея Мартемьянова в списке травмированных имеют Барулина, Броссо, Талалуева и Шевченко, а у «Ак Барса» в этом плане проблем нет.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Амур» в последний раз выигрывал в Казани более десяти лет назад, аж в ноябре 2013 года! А «Белые барсы» с учётом победы в среду, выигрывают у хабаровчан уже одиннадцать матчей подряд! Ну а Яшкин так просто в огне – 12 матчей подряд в очках, а в среду в его активе ещё и решающий «буллит».

«Ак Барс» победит и на этот раз тоже. Но увереннее, чем это было 2 октября», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».

Материалы по теме
«Ак Барс» — «Амур». Яшкин и Барабанов учли ошибки
«Ак Барс» — «Амур». Яшкин и Барабанов учли ошибки
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android