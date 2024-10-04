«Ак Барс» — «Амур»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 4 октября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Амур».

Ставка: победа «Ак Барса» и ТБ 4.5 за 2.10.

«Амур» и «Адмирал» в этом сезоне будут проводить спаренные матчи с московскими командами. Кому-то это нравится, кому-то – нет. Но это точно экономит средства и даёт команде получить дополнительное время на отдых и восстановление. На первый матч между этими командами, который состоялся 2 октября, я прогноз не давал, и, возможно, это к лучшему, потому что предположить, что «Амур» зацепится за ничью и что в матче будет всего четыре гола, мне было бы довольно трудно.

Мне казалось, что победа будет за «Ак Барсом», и не сказать, что эта победа будет добыта с каким-то большим трудом. Но видите, как бывает. Это радует, ведь после заключительного матча в домашней серии в исполнении «Амура», когда хабаровчане проиграли «Торпедо», пропустив семь шайб, я уже начал сомневаться в способностях Мартемьянова собрать эту команду. Но ничья в игре с таким сильным на старте сезона «Ак Барсом» — отличный результат. Да, это не победа, но даже одно очко — это уже отлично. Это уже путь наверх.

Однако мне всё равно кажется, что это разовая акция. Что «Ак Барс» на второй день найдёт больше возможностей и с большей эффективностью этими возможностями распорядится. Поэтому я выбираю победу «Ак Барса» и общий тотал голов будет больше 4.5 с коэффициентом 2.10. «Амур» пока выглядит тяжеловатым. И это с учётом того, что команда уже по идее должна была выйти из-под нагрузок, о которых упоминал тренер на старте сезона. К тому же капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин в блестящей форме, он набирает очки во всех 10 матчах со старта сезона. Возможно, казанцам было сложновато справиться без мозгового центра первого звена Ника Петана, который получил повреждение в матче в Екатеринбурге, но думается, что 4 октября канадец сможет выйти на лёд. В общем, вижу не самую сложную победу для Казани», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».