«Баффало» — «Нью-Джерси»: прогноз Андрея Юртаева на матч НХЛ

Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч НХЛ «Баффало» — «Нью-Джерси».

Ставка: победа «Баффало» за 3.00.

«Наконец мы дождались возвращения НХЛ. 4 и 5 октября в Праге играют два вынесенных матча между «Баффало» и «Нью-Джерси». Это официальные матчи, не выставочные или товарищеские, а которые пойдут в зачёт в официальную турнирную таблицу. Что довольно любопытно, так как все остальные команды будут продолжать играть предсезонные товарищеские встречи. А полноценно сезон начнётся уже 8-9 октября.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 04 октября 2024, пятница. 20:00 МСК Баффало Сэйбрз Баффало Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Кто победит в основное время? П1 X П2

Я думаю, что команды обменяются победами. Первый матч выиграет «Баффало», а второй выиграет «Нью-Джерси», потому что «Баффало» успел сыграть ещё и товарняк в Мюнхене, одержав там победу 5:0. А «Нью-Джерси» же особо не разминался, они просто потренировались между собой. Поэтому, мне кажется, что «Баффало» чуть больше успеет акклиматизироваться, подойти, набрать тонус к первому матчу, поэтому в первой игре одержит победу. А вот во второй, мне кажется, что «Дэвилз» будут сильнее, и в целом они по сезону оцениваются как команда, более претендующая на успех. В общем я думаю, что «Нью-Джерси», проведя первую игру с «Баффало», на второй уже выйдет более готовый, собранный и возьмёт реванш», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».