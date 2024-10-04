Мирра Андреева — Чжэн Циньвэнь: кто фаворит матча в Пекине, во сколько начало, прогнозы

4 октября в матче 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине Мирра Андреева будет играть с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Начало игры – не ранее 13:00 мск.
Букмекеры отдают предпочтение китаянке. Поставить на победу Циньвэнь можно с коэффициентом 1.70. Шансы Андреевой оценили в 2.15.
Эксперты склоняются к тому, что встреча получится упорной. Сделать ставки на тотал больше 21.5 гейма можно за 1.80, а тотал меньше 21.5 гейма идёт с коэффициентом 2.00. Вероятность победы Мирры со счётом 2:1 оценили в 4.90.
|1
|2
|3
|
|
Мирра продолжает стремительно прогрессировать. По итогам турнира в Пекине она обновит свой личный рекорд и войдёт в топ-20 мирового рейтинга. Россиянка стала самой молодой участницей четвертьфинала Открытого чемпионата Китая среди женщин в возрасте 17 лет 156 дней. Тем самым ей удалось превзойти достижение легендарной Марии Шараповой.
Чжэн входит в топ-10 мирового рейтинга. Китаянка тоже молода, ей 21 год, она постоянно улучшает свою игру и прогрессирует. С Миррой на корте она встретится впервые, но точно не последний раз. За этими спортсменками будущее.
- 4 октября 2024
-
11:30
-
11:12
-
11:12
-
10:27
-
10:00
-
09:25
-
08:44
-
08:00
-
00:00
- 3 октября 2024
-
21:59
-
21:47
-
21:35
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:17
-
17:00
-
16:24
-
16:00
-
15:16
-
15:00
-
14:49
-
14:30
-
14:00
-
13:52
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:08
-
12:00
-
11:38
-
11:30
-
11:14
-
11:03