Мирра Андреева — Чжэн Циньвэнь: кто фаворит матча в Пекине, во сколько начало, прогнозы

4 октября в матче 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине Мирра Андреева будет играть с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Начало игры – не ранее 13:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение китаянке. Поставить на победу Циньвэнь можно с коэффициентом 1.70. Шансы Андреевой оценили в 2.15.

Эксперты склоняются к тому, что встреча получится упорной. Сделать ставки на тотал больше 21.5 гейма можно за 1.80, а тотал меньше 21.5 гейма идёт с коэффициентом 2.00. Вероятность победы Мирры со счётом 2:1 оценили в 4.90.

Мирра продолжает стремительно прогрессировать. По итогам турнира в Пекине она обновит свой личный рекорд и войдёт в топ-20 мирового рейтинга. Россиянка стала самой молодой участницей четвертьфинала Открытого чемпионата Китая среди женщин в возрасте 17 лет 156 дней. Тем самым ей удалось превзойти достижение легендарной Марии Шараповой.

Чжэн входит в топ-10 мирового рейтинга. Китаянка тоже молода, ей 21 год, она постоянно улучшает свою игру и прогрессирует. С Миррой на корте она встретится впервые, но точно не последний раз. За этими спортсменками будущее.