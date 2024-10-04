«Акрон» — «Пари НН»: прогноз «Чемпионата» на матч РПЛ 5 октября

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Пари НН».

Ставка: победа «Акрона» за 1.93.

Для «Акрона» стало значимым событием подписание Артёма Дзюбы. Контракт был заключён в последний день трансферного окна. Казалось, 36-летний форвард близок к завершению карьеры. В прошлом сезоне он практически не играл и редко радовал полезными действиями.

Новый вызов вдохновил лучшего бомбардира в истории РПЛ. В трёх матчах «Акрона» в первенстве он отдал три результативные передачи и забил один гол. Команда из Тольятти уступила «Краснодару» (2:5), но разгромила «Химки» (3:0) и уверенно победила «Ростов» (2:0).

«Пари НН» переживает трудные времена. Подопечные Саши Илича выиграли только 3 из 15 матчей и один раз сыграли вничью. За этот период они забили 12 голов, а пропустили 29.

После поражения от ЦСКА (0:2) в Кубке России сербский тренер сказал, что в этот раз просто не повезло. Стоит отметить, что все хорошие результаты были добыты его подопечными далеко не без удачи. Соперники смотрелись лучше.

Заключить пари на победу «Акрона» в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Тольяттинцы показывают гораздо более смелую, интересную и вариативную игру, нежели нижегородцы. Поддержка трибун должна помочь им набрать важные три очка.

Восстановивший запасы энергии Артём Дзюба доставит хлопот обороне клуба из Нижнего Новгорода. Лучший бомбардир в истории РПЛ соскучился по футболу. Он выступает с максимальной самоотдачей и концентрацией. Его пример мотивирует и вдохновляет других игроков «Акрона».